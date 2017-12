Assaeroporti, l’aeroporto di Catania a novembre si conferma sesto scalo nazionale per movimenti passeggeri

Assaeroporti rende noti i dati del traffico degli aeroporti italiani relativo al mese di novembre, confermando i dati positivi per l’aeroporto di Catania.

L’aeroporto di Catania, per il mese di novembre, conferma la sesta posizione per movimento passeggeri e come la principale infrastruttura strategica per il territorio, motore dell’economia regionale e principale supporto al comparto turistico della Sicilia centro-orientale.

Ecco nel dettaglio il movimento passeggeri riferito al mese di ottobre:

Fiumicino (Roma) con 2.833.610 passeggeri in transito e una crescita negativa del -2,6 % Malpensa (Varese) con 1.598.444 passeggeri in transito e una crescita del 11,0 % Orio al Serio (Bergamo) con 898.234 passeggeri in transito e una crescita del 7,4 % Tessera (Venezia) con 642.808 passeggeri in transito e una crescita del 6,8 % Linate (Milano) con 725.254 passeggeri in transito e una crescita negativa del -4,7 % Fontanarossa (Catania) con 591.881 passeggeri in transito e una crescita del 8,0 % Capodichino (Napoli) con 588.494 passeggeri in transito e una crescita del 49,8 % Borgo Panigale (Bologna) con 583.297 passeggeri in transito e una crescita del 5,4 % Ciampino (Roma) con 477.260 passeggeri in transito e una crescita del 1,2 % Punta Raisi (Palermo) con 416.002 passeggeri in transito e una crescita del 25,6 %

Per l’aeroporto di Catania i 591.881 passeggeri in transito sono così suddivisi:

466.745 passeggeri su voli nazionali con una crescita del 7,4 %

passeggeri su voli nazionali con una crescita del % 124.685 passeggeri su voli internazionali con una crescita del 10,8 %

% 115.337 passeggeri su voli internazionali riferiti all’U.E. con una crescita del 9,0 %.

%. Ecco la classifica dei primi 10 aeroporti per movimenti di passeggeri riferiti ai primi undici mesi del 2017: Roma Fiumicino con 38.181.791 passeggeri in transito e una crescita negativa del -1,7 % Milano Malpensa con 20.508.212 passeggeri in transito e una crescita del 14,7 % Bergamo con 11.416.802 passeggeri in transito e una crescita del 11,1 % Venezia con 9.754.547 passeggeri in transito e una crescita del 8,0% Milano Linate con 8.842.576 passeggeri in transito e una crescita negativa del -0,9 % Catania con 8.506.376 passeggeri in transito e una crescita del 16,1 % Napoli con 7.981.293 passeggeri in transito e una crescita del 25,7 % Bologna con 7.598.190 passeggeri in transito e una crescita del 6,5 % Roma Ciampino 5.432.591 in transito e una crescita del 10,1 % Palermo con 5.350.587 passeggeri in transito e una crescita del 7,7 %



Da registrare il traguardo raggiunto il 22 dicembre con la quota 9 milioni di passeggeri transitati nel corso dell’anno: confermando il ruolo dell’aeroporto di Catania, il maggiore del sud Italia, come infrastruttura strategica per il territorio, motore dell’economia regionale e principale supporto al comparto turistico della Sicilia centro-orientale.

Inoltre tra il 21 dicembre e l’8 gennaio 2018, l’Ufficio Analisi Dati di SAC ha previsto un movimento complessivo di 406.914 passeggeri (+ 7,24 rispetto al periodo analogo del 2016, quando i transiti furono 379.424). Nel dettaglio: 304.914 si muovono da/per città italiane (+5,6%), mentre i restanti 102.000 sono diretti o provengono da destinazioni internazionali (+13,84).

