Metropolitana gratis per gli studenti universitari: le modalità di accesso

La Ferrovia Circumetnea, l’azienda che gestisce la metropolitana di Catania, ha reso noto le modalità di accesso alle stazioni metro per tutti gli studenti iscritti a un corso di studi dell’Università degli Studi di Catania. Dal prossimo lunedì, infatti, dopo i bus Amt, su cui gli studenti universitari possono viaggiare gratis già dallo scorso 4 ottobre, anche la metro sarà accessibile gratuitamente per tutti gli iscritti. Nelle more del rilascio di apposita tessera da parte dell’Ateneo, ecco le modalità di ingresso alla metropolitana nella prima fase del servizio.

Da lunedì 15 ottobre, gli studenti potranno avvalersi della metropolitana presentando un documento di riconoscimento unitamente a un Pass temporaneo, da scaricare e da stampare tramite l’apposita funzionalità inserita nel Portale Studenti dell’Università di Catania.

Attenzione, però: presso alcune stazioni l’ingresso gratuito agli studenti sarà possibile solo accedendo da alcuni ingressi specifici, in funzione della presenza dei varchi abilitati, come nell’elenco di seguito riportato.