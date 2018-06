FOTO | Consegnato il primo, nuovo spazio pubblico in Corso Martiri della Libertà

Via Fischetti, tra Corso Martiri della Libertà e via Archimede: il primo tassello è pronto. Certo, rispetto all’intervento complessivo può sembrare poca cosa, ma è parte di un grande disegno che è ormai decollato: se a molti le forme delle aiuole nella nuova strada pedonale appaiono “strane”, infatti, è perché seguono percorsi e disposizioni in continuità con le strutture e gli spazi che dovranno sorgere a fianco e… di sopra: alcune aiuole, infatti, hanno una sagoma particolare che è la proiezione alla quota stradale delle strutture aeree di prevista realizzazione nei prossimi anni. Tutto dev’essere inquadrato nella più ampia ottica di un intervento che fin dal suo concepimento ha voluto abbracciare in modo omogeneo tutta l’area interessata, piuttosto che optare per un ragionamento lotto per lotto, con l’intento di conferire maggiore qualità architettonica e urbanistica.

«Nel giro di circa quattro anni Corso Martiri della Libertà diventerà, dopo 67 anni d’attesa, uno dei quartieri di Catania più belli e importanti di Catania». Lo ha detto il sindaco Enzo Bianco durante la consegna alla città, oggi, del primo spazio pubblico fruibile, cioè il tratto di via Fischetti inserito all’interno della ben più grande area oggetto del grande intervento di riqualificazione, da parte dei rappresentanti dell’Istica (Istituto Immobiliare Catania), che ha come socio maggioritario il gruppo UniCredit Banca.

Nell’area, tra panchine e aiuole, sono esposte le immagini del progetto che, passo dopo passo (ancora ce ne sono molti da compiere), trasformerà la zona tra il corso Sicilia e piazza Papa Giovanni XXIII in un’autentica eccellenza architettonica firmata dal prestigioso architetto Mario Cucinella, il più grande allievo di Renzo Piano. I lavori completati fanno parte delle opere primarie di urbanizzazione che, ha ricordato il sindaco, «hanno preso il via nel dicembre del 2017 per rimarginare una ferita aperta da oltre sessant’anni».

«Ricorderete che fino a qualche anno fa – ha aggiunto Bianco rispondendo alle domande dei giornalisti – in queste aree, diventate il simbolo del degrado e dell’abbandono, si rifugiavano centinaia di disperati in ricoveri rischiosi sia sotto il profilo igienico, sia della sicurezza. Adesso questa strada si apre e si chiude con due importanti stazioni della metropolitana e le immagini del progetto ci mostrano la magnifica promenade che nascerà qui, con una serie di strutture che i privati faranno sorgere grazie anche agli investimenti di chi, all’estero, crede nello sviluppo di un turismo internazionale a Catania ».«Quando meno di sei mesi fa – prosegue – avevamo consegnato i lavori per dare l’avvio a questi cantieri, alcuni cittadini erano scettici. Forse a ragione visto che tutto qui era rimasto bloccato per 67 anni. Oggi tutti possono vedere che, oltre a questa parte via Fischetti, già pronta, anche gli altri cantieri aperti di Corso dei Martiri della Libertà sono quasi completati .»«Prende così sempre più corpoCome potete vedere ci sono impianti sportivi, aree a verde, punti d’incontro per i cittadini ed entro l’anno bandiremo l’appalto per i lavori di realizzazione del, esteso per circa ottomila metri quadrati: sotto questa grande area nasceràche sarà di proprietà del Comune. Insomma – ha chiosato il Sindaco – un progetto meraviglioso firmato da un’archistar come Mario Cucinella che in pochi anni muterà il cuore stesso della città»

