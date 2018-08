Notte Bianca dei Musei a Catania in versione estiva: ecco il programma completo

Nuovo appuntamento con la “ Notte Bianca dei Musei” che avrà luogo il 16 agosto per permettere a turisti e residenti di visitare musei civici e siti monumentali dalle ore 19 e fino alle 24. Questa edizione della “Notte Bianca dei Musei” sarà dedicata a Sant’Agata e precederà di qualche ora la festa di mezza estate dedicata della santa patrona di Catania.

Ecco di seguito i siti visitabili:

a libera fruizione:

-Palazzo della Cultura

-Chiesa di S. Camillo dei Mercedari

-Chiesa-oratorio S. Filippo Neri

-Chiesa S. Sebastiano

-Chiesa San Nicolò l’Arena

-Galleria Arte Moderna Ex Convento di Santa Chiara

-Autobooks

a pagamento:

-Palazzo della Cultura

-Castello Ursino

-Museo Belliniano

-Museo Emilio Greco

-Chiesa San Nicolò l’Arena

-Museo Diocesano

-Terme Achilliane

-Chiesa e Cripta di S. Gaetano alla Grotta

-Orto Botanico

-Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine

-Badia di Sant’Agata

-Teatro Antico

-Cripta di S. Euplio

Inoltre a Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele, 121, dalle 19,00 alle 24,00

Sono fruibili le mostre:

-Toulouse Lautrec. La Ville Lumière 150 opere provenienti dall’Herakleidon Museum di Atene ingresso prezzo ridotto €10,00* (ultimo biglietto ore 23,00) Visite guidate a pagamento su prenotazione contattare il 3442249701 o inviare email a guidect.eventi@gmail.com a cura dell’Associazione Guide Catania

ad ingresso libero:

-Al Caffè Letterario

Viva SANT’AGATA – Catania In Pop Art di Umberto Gagliano

Visitabile inoltre:

- “l’Icona votiva di Sant’Agata” realizzata da Salvo Ligama all’interno degli antichi resti di casa Platamone

-scultura “Neth” realizzata, nell’ambito dell’International Connessus Program “Jihart – Arte e Pace”, dagli artisti Giuse Rogolino e Giusy D’Arrigo

- scultura Legami di Jano Sicura

- scultura Il senso della Responsabilità di Orazio Coco

- scultura Identità concentriche di Pierluigi Portale

installazioni fisse presso la Torre Saracena:

-Opera pittorica “Regolo” realizzata da Rosario Genovese

-Opera pittorica “LAS CUCHARILLAS PARA EL CAFFE’ FLORIAN” realizzata da Sergio Pausig

-Opera pittorica “Agata è per sempre” realizzata da Daniela Costa

-Candelora dedicata ai Devoti in onore di S. Agata realizzata dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catania, curata da Angelo Cigolindo

Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia

Dalle 19.00 alle 24.00 ( ultimo biglietto ore 23.00); prezzo ridotto € 7,00*

Visitabili le mostre

- I TESORI NASCOSTI. Da Giotto a De Chirico, con l’ultima opera esposta di Antonello Da Messina

- I Tesori del Castello Ursino

- “Voci di Pietra” selezione di 35 epigrafi della collezione epigrafica del Museo Civico Castello Ursino

Mostra “Tesori Nascosti “ : visite guidate 3,50 . prezzo del biglietto (7 euro – prezzo notte dei Musei). Su prenotazione al numero 3668708671 o via email guidect.eventi@gmail.com a cura dell’Associazione Guide Catania.

Museo Belliniano, piazza S. Francesco d’Assisi, 3

Apertura dalle 19,00 alle ore 24,00 ultimo ingresso ore 23.30 Biglietto d’ingresso € 1,00.

Visite guidate 1,00 € oltre il biglietto d’ingresso

Sarà interessante conoscere la vita del compositore, nostro concittadino, Vincenzo Bellini in mezzo a spartiti, cimeli e piccoli capolavori realizzati dalle dame per il cigno catanese. Non è necessaria la prenotazione, a cura dell’Associazione Guide Catania.

Museo Emilio Greco Piazza S. Francesco d’Assisi, 3

Apertura dalle 19,00 alle ore 24,00 ultimo ingresso ore 23.30 Biglietto d’ingresso € 1,00.

Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena, Piazza Dante

Apertura dalle ore 19,00

Ingresso e visite guidate gratuite, accesso al camminamento 1,00 € . Non è’ obbligatoria la prenotazione a cura dell’Associazione Guide Catania.

Galleria Arte Moderna Ex Convento di Santa Chiara, via Transito

Visitabile la mostra maestro Salvo Duro. ingresso libero

Badia di Sant’Agata via Vittorio Emanuele

dalle ore 19,00 alle ore 24,00

Visitabile la terrazza e la cupola, con ingresso a tariffa ridotta €.2.50

In collaborazione con la l’Arcidiocesi di Catania ed Associazione Etna’ ngeniousa

Museo Diocesano Piazza Duomo

dalle 19,00 alle 24,00 € 2.00

Apertura della “Mostra d’arte del Movimento artistico internazionale Verticalismo” (la Via del Possibile).

Artisti presenti per i 45 anni di attività: Rosario Platania, Salvatore Barbagallo, Rosario Calì, Guglielmo Pepe, Iolanda Taccini, Ninetta Minio, Oliana Spazzoli, Salvatore Spatola, Rosa Buccheri, Daniela Costa, Maria Di Gloria, Antonio Timpanaro, Giuseppe Romeo, Vittoria Litrico, Salvatore Scillato, Clorinda Fisichella, Orazio Gangemi, Giovanni Compagnino, Nino Raciti, Giacomo Catania, Lory Tricomi, Salvatore Commercio.

“Il Verticalismo è un movimento artistico-culturale internazionale polisemico (sorto a Catania nel 1973) che propugna la crescita della società in un “campo di possibilità”. Vale a dire è l’uomo (e le sue attività) al centro di un “divenire di possibilità” in cui prevale ‘la struttura psicofisica della mente umana nel suo funzionamento adeguato a tutte le modalità del Possibile. (…) Appare evidente che il lemma ‘verticalismo’ non sta per verticismo né richiama l’architettura verticale. (…) Ne consegue che anche sul piano prettamente estetico e del linguaggio coesistono “tradizione” e “invenzione”, attraverso la sovrapposizione, la disseminazione e l’espansione lungo il possibile. (…) Non è che l’ inizio di una rivoluzione artistica, che investe l’ io e il noi: lo spazio dell’ essere e della società non meno che dell’ ambiente la casa comune. (S.C.)

Terme Achilliane Piazza Duomo

dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso ore 23.30) € 1.00

Il pubblico sosterà nell’area esterna della Cattedrale, lungo la balaustra, e l’accesso al sagrato sarà fruito solamente dal gruppo che visiterà il sito.

In collaborazione con la l’Arcidiocesi e la Chiesa Cattedrale di Catania.

Chiesa e Cripta di S. Gaetano alla Grotta piazza Carlo Alberto

dalle ore 19.00 alle ore 23.30 (ultimo ingresso ore 23.00) € 1.00. In collaborazione con l’Arcidiocesi di Catania

Teatro Antico

dalle ore 19.30 alle ore 24.00 (ultimo ingresso ore 23.30) con biglietto ridotto (3 euro) a cura dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana -Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali e Parchi Archeologici di Catania e della Valle dell’Aci.

Orto Botanico (ingresso Via Etnea, 397)

dalle 20.30 alle 22.00 con partenza ogni 30 minuti, visite guidate all’interno dell’Orto Botanico di Catania (ingresso Via Etnea, 397), in collaborazione con il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali. Il costo ridotto della visita guidata corrisponde a € 5.00.La prenotazione ai numeri 095 7102767 – 334 9242464 è obbligatoria. A cura di Officine Culturali

Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza Carlo Alberto:

dalle ore 19:00alle ore 24:00

(in base al flusso dei visitatori, la chiesa rimane aperta oltre l’orario stabilito)

Chi lo desidera potrà fare la visita guidata della chiesa con il contributo di 1,00 euro a persona.

Quanti non vorranno usufruire della visita guidata, o non vorranno accedere in sacrestia, potranno liberamente visitare, lasciando se si vuole un’offerta per la chiesa.

Per informazioni si può contattare il seguente numero telefonico: 3494321349.

Sono previste visite su prenotazioni.

Chiesa di S. Camillo dei Mercedari via Crociferi

dalle ore 19,00 alle ore 24:00

Sarà possibile visitare liberamente, lasciando se lo si vuole un’offerta per la chiesa.

Chiesa e oratorio S. Filippo Neri (via Teatro Greco 32)

dalle ore 19:00alle ore 24:00.

Sarà possibile visitare la chiesa settecentesca, il chiostro (cortile) e il teatro, in oltre sarà possibile accedere alla torre panoramica, dove è possibile ammirare la città di Catania dall’alto.

la visita sarà guidata dagli animatori dell’oratorio.

si invitano i visitatori a lasciare un’offerta per la chiesa se lo si vuole.

Chiesa di S.Sebastiano Piazza Federico II di Svevia

la chiesa resta aperta dalle ore 19:00 alle ore 24:00.

Sarà possibile visitare liberamente, lasciando se lo si vuole un’offerta per la chiesa.

In questa occasione sarà possibile visitare la sacrestia e la casa del Fercolo, dove è custodito il prezioso fercolo di S. Sebastiano e una delle dodici candelore di S. Agata, della categoria dei Macellai, con un contributo libero.

Cripta di S. Euplio via S. Euplio

Visite guidate della Cripta di Sant’Euplio

Punto di incontro: ingresso della cripta, via Sant’Euplio, 29 (contributo € 2,00 a persona) visite ogni 20 min a partire dalle h.19.00 ultima visita h.23.00

a cura dell’Associazione Regionale Guide Sicilia

Autobooks

Dalle 19,00 alle 24,00

L’Autobooks con il suo carico di libri sosterà in piazza Università

In collaborazione con:

-Arcidiocesi di Catania

-Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana -Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali e Parchi Archeologici di Catania e della Valle dell’Aci

-AMT

-Officine Culturali

-Associazione Guide Turistiche di Catania

-Associazione Etna ‘ngeniousa

-Associazione Regionale Guide Sicilia