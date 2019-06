A18 Messina-Catania, prevista domenica “calda” tra cantieri e deviazioni

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane in previsione dell’aumento di traffico sull’A18 comunica che:

Tenuto conto che sull’intera tratta Messina Catania insistono cantieri e deviazioni, si prevede anche in questa fine settimana traffico veicolare con code e rallentamenti nell’ampio territorio Giardini Naxos-Taormina-Letojanni-Roccalumera. Ciò anche per la coincidenza, in molte località marinare, dello svolgimento di processioni religiosi.

Previsti incolonnamenti anche all’altezza del viadotto Brunetto (pressi svincolo di Fiumefreddo) in cui, per lavori in corso d’opera, è stato istituito un doppio senso di marcia nella carreggiata verso Messina. Nella fascia oraria 16-21, consueto rientro dei villeggianti, sono previsti incolonnamenti in direzione Catania.