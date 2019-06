Il giro d’Italia in metropolitana de Lo Stato Sociale fa tappa a Catania

Arriva a Catania, in metropolitana, “Lo Stato Sociale”, la nota band italiana capitanata da Lodo Guenzi.

Il gruppo ha infatti deciso di lanciare il suo nuovo disco con un Giro d’Italia in… metropolitana e l’insolito tour, quindi, non poteva non passare da Catania che è stata scelta come tappa conclusiva dopo Genova (ieri sera), Torino, Milano, Brescia, Roma e Napoli. Stasera, entro 24 ore dall’inizio del tour, il viaggio nell’unica metropolitana della Sicilia, con festeggiamenti a seguire da “Jonathan”, nota panineria del lungomare del capoluogo etneo.

Lo Stato Sociale è un gruppo musicale italiano nato nel 2009, formato da tre DJ di Radiocittà Fujiko di Bologna: Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti.

Nel 2011 la formazione viene ampliata a quintetto con l’ingresso di Enrico Roberto e Francesco Draicchio e nel 2018 si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando al Festival di Sanremo e aggiudicandosi il 2º posto con la canzone Una vita in vacanza. La voce del gruppo, Lodo Guenzi, è stato anche giudice di X-Factor nella scorsa edizione, dove ha sostituito Asia Argento.