Costa Crociere inaugura la stagione croceristica del porto di Catania

Lunedì 1 aprile alle ore 10,00 nella sala giunta di palazzo degli elefanti il sindaco Salvo Pogliese e il presidente dell’autorità del sistema portuale della Sicilia orientale Andrea Annunziata illustreranno gli incrementi ai flussi turistici previsti nel 2019 delle navi da crociera in transito per il Porto di Catania.

Nel corso della conferenza stampa, inoltre, verranno esplicitate le azioni che Comune e Autorità portuale, secondo le rispettive competenze, realizzeranno per migliorare l’accoglienza per chi arriva nello scalo portuale etneo, tramite percorsi pedonali protetti.e il potenziamento dei servizi di informazione turistica, che l’Amministrazione Pogliese si prefigge di raggiungere posizionando info-point in luoghi strategici che diano ai turisti le prime informazioni sulla città e sui siti di interesse storico.

Proprio Martedì 2 aprile, intanto, è previsto l’arrivo a Catania della nave da crociera Costa Fascinosa di Costa Crociere (3800 passeggeri), la prima della nuova stagione.

