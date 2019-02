Da lunedì 18 tornano a circolare i treni sulla linea Catania-Caltagirone

Questa mattina l’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) Maurizio Gentile ha mostrato in anteprima al Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e all’Assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, i risultati degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico agli impianti della linea, nel corso di un viaggio da Caltagirone a Catania.

“Oggi è una giornata importante per la Sicilia in termini di investimento della rete ferroviaria. - ha affermato Marco Falcone – Noi abbiamo chiesto ad RFI un incontro operativo con i tecnici e i dirigenti della Sicilia affinchè possano essere pianificati nei prossimi 4 anni l’avvio di attività per almeno 3 milardi di opere tra cui l’ammodernamneto di questa rete ferroviaria (linea ferroviaria Catania-Caltagirone) con un progetto di circa 80 milioni che possa consentire una riduzione dei tempi di percorrenza da 1 h 39 m a 1h 20 m, Bisogna poi mettere in campo la realizzazione e riapertura della Caltagirone-Gela che conta 11 viadotti e 4 gallerie.

Poi bisogna completare il raddoppio ferroviario Catania – Palermo Centrale che in 1h e 45m collegherà le due città – ha continuato Falcone – ed entro giugno-settembre si dovrà partire con una delle più importanti opere ferroviarie italiane, la Giampilieri-Fiumefreddo che a base d’asta vale 1 milardo 830 milioni di euro che porterà sicuramente a un aumento del PIL della nostra regione.”