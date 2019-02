Catania, in arrivo finanziamento per la videosorveglianza in città

Con l’incremento di 20 milioni di euro previsto nel decreto del governo cosiddetto “Semplificazione”, convertito in legge dal parlamento, anche il Comune di Catania usufruirà dei fondi necessari all’installazione di un articolato sistema di videosorveglianza, grazie a un progetto realizzato dalla Direzione Urbanistica e presentato al Ministero dell’Interno nello scorso mese di luglio.

«Un fatto molto importante per la Città di Catania finalizzato a garantire maggiore sicurezza ai cittadini -ha commentato il sindaco di Catania, Salvo Pogliese-. Il comune comparteciperà con trecentomila euro al finanziamento dello Stato di 1,2 milioni di euro, ma così finalmente potremo controllare determinate aree, per limitare fenomeni legati alla microcriminalità diffusa e dunque migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini, anche in relazione alla viabilità».